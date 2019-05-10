Список найбільш некорисних дешевих продуктів

Не всі пельмені можуть бути смачними і безпечними / Ivona

Дешеві ковбаси, сосиски, напівфабрикати, тверді сири, рибні консерви і солодощі увійшли в п'ятірку найнебезпечніших продуктів.

Замість м'яса в ковбасі – зазвичай небезпечна маса з дешевих відходів. Не можна купувати ковбасу і сосиски за 40 або 60 гривень за кілограм, адже оброблені м'ясні вироби – це отруйні канцерогени. А вони, в свою чергу, провокують небезпечні хвороби.

І ще: Лікарі розповіли, кому підходить харчування 5 разів на день

У напівфабрикатах: заморожених пельменях, варениках, млинцях тощо є трансжири, фосфати. Якщо їх їсти, можна отримати харчове отруєння.

Технологи стверджують: за низькою ціною може бути тільки сирний продукт, в якому нуль молока, зате повно небезпечних трансжирів, а точніше, звичайного маргарину. Споживання таких псевдосирів може привести до печії, хвороб серцево-судинної системи і не тільки.

Краще купувати дорожчий продукт, але у менших кількостях

Дешеві зразки рибних консервів небезпечні тим, що важкі метали з банки можуть потрапити в саму рибу. А акційні консерви, у яких закінчується термін зберігання, тому і реалізують за безцінь, вони можуть викликати ботулізм – смертельну хворобу, яка лікується тільки в лікарні.

Читайте також: Названі спеції, які поліпшують роботу мозку