Ці продукти не рекомендують підігрівати вдруге

Складно уявити собі життя без розігрітої їжі. Ця проста маніпуляція для багатьох стала нормою. Однак, виявляється, далеко не всі продукти підходять для повторної термічної обробки.

Гриби. З'їдайте їх відразу після приготування. Гриби – це білок. Під час термічної обробки він руйнується і виділяє шкідливі речовини. В результаті можуть виникнути проблеми зі шлунком. Що робити? Якщо залишилися гриби, краще їсти їх холодними.

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Яйця. Яйця, як і гриби, є білком. За даними Американського офтальмологічного журналу, в результаті повторного нагрівання токсична білкова субстанція яйця здатна нашкодити травній системі. Це стосується і відварених яєць, і смажених, і омлету.

Чи можна підігрівати яйця

Картопля. Це дуже складний продукт. Його головний елемент – це крохмаль. Під час найпершої теплової обробки він розпадається на ряд з'єднань, які безпечні для здоров'я. Але якщо підігріти картоплю повторно, то ці з'єднання крохмалю здатні підвищити ризик розвитку рідкісного і неприємного захворювання – ботулізму.

Рис. Зверніть увагу на те, як ви зберігаєте рис. При неправильному зберіганні небажано підігрівати його повторно. Згідно з думкою фахівців у необробленому рисі є спори бактерій, здатні викликати харчове отруєння. Якщо в рисі є ці спори, то при кімнатній температурі вони починають розмножуватися.

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