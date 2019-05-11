На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці продукти не рекомендують підігрівати вдруге
-
- 34
Складно уявити собі життя без розігрітої їжі. Ця проста маніпуляція для багатьох стала нормою. Однак, виявляється, далеко не всі продукти підходять для повторної термічної обробки.
Гриби. З'їдайте їх відразу після приготування. Гриби – це білок. Під час термічної обробки він руйнується і виділяє шкідливі речовини. В результаті можуть виникнути проблеми зі шлунком. Що робити? Якщо залишилися гриби, краще їсти їх холодними.
І ще: Список найбільш некорисних дешевих продуктів
Яйця. Яйця, як і гриби, є білком. За даними Американського офтальмологічного журналу, в результаті повторного нагрівання токсична білкова субстанція яйця здатна нашкодити травній системі. Це стосується і відварених яєць, і смажених, і омлету.
Картопля. Це дуже складний продукт. Його головний елемент – це крохмаль. Під час найпершої теплової обробки він розпадається на ряд з'єднань, які безпечні для здоров'я. Але якщо підігріти картоплю повторно, то ці з'єднання крохмалю здатні підвищити ризик розвитку рідкісного і неприємного захворювання – ботулізму.
Рис. Зверніть увагу на те, як ви зберігаєте рис. При неправильному зберіганні небажано підігрівати його повторно. Згідно з думкою фахівців у необробленому рисі є спори бактерій, здатні викликати харчове отруєння. Якщо в рисі є ці спори, то при кімнатній температурі вони починають розмножуватися.
Читайте також: Лікарі розповіли, кому підходить харчування 5 разів на день
-
17:42Де найчастіше губиться багаж туристів
-
17:17У Зеленського показали новий ролик про владу народу
-
16:57Японський потяг Alfa X розігнали до шаленої швидкості
-
16:21Ці продукти не рекомендують підігрівати вдруге
-
15:55Велика маленька брехня: вийшов перший офіційний трейлер продовження серіалу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити стюардесі
-
15:00Привітання з Днем матері 2019 в прозі: вітання мамі своїми словами
-
14:43Українська ведуча в бікіні вразила ідеальною фігурою
-
14:22В Укрзалізниці показали перший зерновоз власного виробництва: фото
-
13:51One Mix 3: з'явилися перші фото мініатюрного ноутбука
-
13:27Сексуальна Наталя Могилевська оголила сідниці у пікантному відео
-
12:50На відео показали, як орієнтується автопілот Tesla в сильну грозу
-
12:24Android 10 назавжди позбавлять корисної функції
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:55Леся Нікітюк показала відверте фото в мережі
-
11:23Володимир Гройсман розповів, як йому вдалося схуднути
-
11:00Картинки з Днем матері 2019: листівки та відкритки для привітання
-
10:51Влад Яма здивував мережу архівним знімком
-
10:20Зеленський записав звернення до Верховної Ради щодо інавгурації
-
09:49Стало відомо, коли відкриють для відвідування найвідоміший пляж Таїланду
-
09:25Кім Кардашян і Каньє Вест вчетверте стали батьками
-
08:52У Києві зняли електричний Jaguar на евакуаторі
-
08:33Слава Камінська засвітила пишні груди
-
08:14Названо найкращі авіакомпанії і аеропорти світу
-
15:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити стюардесі
-
12:24Android 10 назавжди позбавлять корисної функції
-
10:20Зеленський записав звернення до Верховної Ради щодо інавгурації
-
08:14Названо найкращі авіакомпанії і аеропорти світу
- 10 травня
-
19:20Названі найкращі країни для бюджетного відпочинку
-
16:20Цікавий тест: Вгадай країну за прапором!
-
12:43Визначилися фіналісти Ліги Європи: коли відбудеться фінал
-
10:39Uber і Bolt припиняють співпрацю з власниками євроблях
-
07:15Погода 10 травня: точний прогноз по містах
- 09 травня
-
19:00Прем'єра фільму Детектив Пікачу: перевір, який ти покемон!
-
17:15Погода 10 травня: де буде найтепліше
-
14:18Коли Олександр Усик повернеться на ринг: відповідь менеджера
-
12:15Гід по стилю: як зав'язувати чоловічу бандану та з чим поєднувати популярний аксесуар
-
10:45Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів: коли дивитися фінал
-
07:15Грози і потепління: яку погоду очікувати 9 травня
- 08 травня
-
21:219 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+)
-
15:05Меган Маркл і принц Гаррі показали новонародженого сина: перші фото
-
12:50Green Card 2020: як перевірити результати візової лотереї грін-кард
-
10:46Уляна Супрун розповіла, якими продуктами можна замінити цибулю
-
08:30Ліверпуль – Барселона: відео голів і огляд матчу ЛЧ
-
07:29Погода 8 травня в Україні: прогноз по містах
- 07 травня
-
21:50Вперше за 10 років: Apple випустила несподівану гру для iPhone
-
18:30Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів
-
15:38Приват24 кардинально зміниться: як виглядатиме оновлений додаток