Чому не можна зловживати омлетами: пояснюють вчені

Вживання більше трьох яєць на день підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Вживання трьох-чотирьох яєць за день перевищує щоденну допустиму норму споживання холестерину людиною.

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Про це заявили вчені з американського департаменту профілактичної медицини Північно-західного університету Чикаго. У дослідженні наголошується, що в одному яйці міститься 186 мг холестерину, відповідно – у трьох-чотирьох яйцях може міститися до 750 мг. Вживання такої кількості холестерину перевищує середньодобову норму більш ніж на 60%.



Кожні 300 мг холестерину підвищують ризик появи серцево-судинних захворювань і загрозу ранньої смерті. У дослідженні взяли участь більше 29 тисяч людей.

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