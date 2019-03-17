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Чому не можна зловживати омлетами: пояснюють вчені

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В одному яйці міститься 186 мг холестерину - фото 1
В одному яйці міститься 186 мг холестерину / Ivona

Вживання більше трьох яєць на день підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Вживання трьох-чотирьох яєць за день перевищує щоденну допустиму норму споживання холестерину людиною.

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Про це заявили вчені з американського департаменту профілактичної медицини Північно-західного університету Чикаго. У дослідженні наголошується, що в одному яйці міститься 186 мг холестерину, відповідно – у трьох-чотирьох яйцях може міститися до 750 мг. Вживання такої кількості холестерину перевищує середньодобову норму більш ніж на 60%.

Кожні 300 мг холестерину підвищують ризик появи серцево-судинних захворювань і загрозу ранньої смерті. У дослідженні взяли участь більше 29 тисяч людей.

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Джерело: cnn
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