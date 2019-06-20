Ось як готувати капустяний квас вдома: легкий рецепт реджувелака

Такий квас сприятливо впливає на позитивну мікрофлору кишківника, що дозволить при регулярному застосуванні, відновити дружбу мікроорганізмів усередині вашого шлунково-кишкового тракту. Збережіть цей рецепт й неодмінно приготуйте цей квас!

Капустяний квас має й іншу назву – реджувелак! Це неймовірно корисний продукт, який проходить натуральну ферментацію й у процесі цього збагачується корисними симбіотними бактеріями.

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Також цей напій чудово підходить для вживання, коли виходите з голодування, тому що він допомагає сформувати корисну мікрофлору кишківника. Вживати цей напій можна без обмежень, дорослим, дітям і вагітним.

Інгредієнти:

капуста 1 качан

очищена вода 1,5 літра

реджувелак

Рецепт:

Змолоти в блендері капусту. Для допомоги блендеру додайте трохи води. Після цього виливаємо масу в місткість і додаємо в неї воду, що залишилася.

Переливаємо отриману масу в скляну місткість й залишаємо вільного місця приблизно на 10 см. Це потрібно зробити для того, щоб, коли капуста ферментується, вона піднімається вгору і вміст може виливатися з місткості.

Місткість з квасом зверху прикриваємо натуральною легкою тканиною, наприклад, марлею. Не накриваємо кришкою, тому що необхідний доступ до кисню.

Далі ставимо в темне місце при кімнатній температурі.

Напій ферментує протягом 3-4 днів. Протягом цих днів квас потрібно помішувати 2 рази в день, наприклад, вранці та ввечері.

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