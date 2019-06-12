Дієта стіл №5: меню здорового харчування, що можна і не можна їсти

Знаменитий "стіл №5" – це лікувальна дієта, яку призначають лікарі при захворюваннях шлунково-кишкового тракту або для профілактики. Вона найвідомішою та найдієвішою серед лікувальних дієт. Дізнайся, що можна і не можна їсти та як працює така система харчування.

"Дієту №5" розробили як програму лікувального харчування. Вона має полегшити стан хворого. Дотримуватися такого харчування можна протягом 2 років. Проте не забувайте, що дієта спрямована на профілактику і підтримку загального стану хворого, але не на лікування. Потрібно ще приймати таблетки після консультації з лікарем.

І ще: Користь і шкода детоксу для очищення організму

Захворювання, при яких необхідна ця дієта:

хронічні гепатити (не в період загострення);

хронічні холецистити;

холецистити при одужанні;

цироз печінки, якщо немає недостатності функції;

жовчнокам'яна хвороба;

гострі гепатити та холецистити в період одужання;

крім того, "дієту 5" призначають, якщо немає вираженої патології кишківника.

Що можна і не можна їсти на дієті "стіл №5"

При певних проблемах зі шлунково-кишковим трактом ця дієта передбачає збалансоване харчування й рівну кількість білків та вуглеводів. Обмеження є лише щодо жирів. Ще з раціону прибирають продукти, які містять холестерин, щавлеву кислоту, ефірні олії та жири, які окислюються при смаженні. Також обмежується кількість вживання солі.

У раціоні обов'язково повинні бути продукти, у яких багато пектину, ліпотропну і клітковини. Кількість прийомів їжі повинна бути від 4 до 6 разів на день. Найкраще готувати їжу на пару, запікати або тушкувати. Також потрібно максимально подрібнювати їжу й пити багато води вранці.

Рекомендовано їсти супи: молочні, овочеві, з крупами, фруктові. Борщ повинні бути без м'яса. Заправку для супів підсмажувати не можна. Дозволяється пісне, нежирне м'ясо (яловичина, птиця, шинка або мова), риба (судак, лящ, хек, тріска). Способи приготування –відварювати або готувати на пару, запікати відварену рибу і м'ясо в духовці, готувати з риби заливні страви.

Молочки слід вживати не більше ніж 200 г в день. Можна готувати страви із сиру: запіканки, суфле, ватрушки, ліниві вареники, не надто гострий сир. Каші бажано варити на воді або ж з додаванням невеликої кількості молока. Рекомендується вживати сирі та варені овочі, особливо корисними є морква і буряк.

Які продукти можна їсти:

фрукти і ягоди (некислі сорти)

чорну ікру

пудинги (запечені або на пару)

вермішель і макарони;

сухарі, сухе печиво, сухі бісквіти

варення з солодких фруктів і ягід, цукор, мед, зефір, мармелад, пастилу – не більше ніж 70 г в день

вершкову і рослинну олію – як заправки страв

овочеві і фруктові натуральні соки, відвар шипшини, трав'яний або неміцний чай, кава з молоком

ягідні, молочні, фруктові соуси

трави і деякі прянощі в обмеженій кількості: листя кропу, петрушки, гвоздику, корицю, лавровий лист, ваніль

Як будь-яка дієта, стіл №5 забороняє вживати алкоголь; жирні сорти риби і м'яса; консерви; субпродукти (печінка, шлунки); цибуля, шпинат, щавель, редька, кольорова капуста; гриби; молочний шоколад, какао, морозиво; мариновані овочі.

Меню здорового харчування на дієті №5

Раціон дієти складається з легких і корисних продуктів. Вживайте супи (без м'яса), нежирну яловичину або птицю. З молочних продуктів кефіру допускаються максимум 200 грам в день. Рекомендують вживати вчорашній хліб, а випічку краще виключити або ж їсти максимум 2 рази на тиждень. Яєць можна не більше одного в день. За правилами дієти овочі та фрукти тільки в сирому стані.

Хімічний склад та калорійність дієтичного столу № 5:

вуглеводи – 400-450 г (70-80 г цукру)

білки – 90-100 г (60% тваринні)

жири – 80-90 г (30% рослинні)

11,7 – 12,2 МДж (2800-2900 ккал)

натрію хлорид – 10 г

вільна рідина – 1,5-2 л

можна включати ксиліт і сорбіт (25-40 г)

Рецепти страв під час "дієти 5"

На сніданок можна з'їсти вінегрет, заправлений нежирною сметаною. Можна також випити чай ​​з молоком. Другий сніданок може включати невеликий шматок відвареної яловичини, порцію гречаної каші, а також натуральний овочевий сік.

Обід: на перше – овочевий суп з додаванням нежирної сметани, на друге – невеликий шматок відвареної риби, овочі, картопляне пюре, після чого можна пити компот із солодких фруктів. На вечерю підійде запіканка з нежирного сиру, а також неміцний чай з цукром. Перед сном можна з'їсти сухе печиво, запиваючи його киселем з солодких фруктів.

Інший варіант меню лікувальної дієти. Сніданок: вівсяна каша на воді, нежирний сир з цукром, неміцний чай з медом. На другий сніданок можна з'їсти запечене яблуко. Обід: на перше – овочевий суп, на друге – відварна курка і рис, напій – компот. На підвечірок – вітамінний відвар шипшини. На вечерю – відварна риба, картопляне пюре, чай. Перед сном можна випити склянку кефіру.

До теми: Найефективніші способи схуднути за тиждень в домашніх умовах