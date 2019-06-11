Як приготувати квас вдома: найпростіший рецепт

Квас – головний безалкогольний літній напій. Він має приємний кислуватий смак і чудово втамовує спрагу. Як зробити смачний квас вдома?

Квас чудово освіжає, бадьорить і втамовує спрагу під час спекотного дня, покращує обмін речовин, знижує втому, підвищує працездатність людини, а також чудово впливає на роботу шлунка, серця і судин. Він запобігає розвитку небажаної шкідливої мікрофлори і посилює боротьбу організму з хворобами.

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Рецепт квасу в домашніх умовах

Складові:

Вода кип'ячена (остуджена) 3 л

Хліб житній 300 г

Дріжджі пресовані 30 г

Цукор 100 г

Як зробити квас

Спосіб приготування:

Дріжджі розведіть у склянці теплої кип'яченої води. Потім вилийте суміш у підготовлений бутель, додайте підсмажений хліб, нарізаний невеликими шматочками, і цукор. Залийте все водою. Банку прикрийте марлею і залиште при кімнатній температурі на кілька днів. Коли квас дозріє, процідіть його. Готовий напій поставте в холодильник або в холодне місце. Половину хлібної закваски залиште для наступних порцій. Для них вам уже не знадобляться дріжджі, тільки вода, хліб і цукор.

Це найпростіший рецепт квасу, який можна приготувати вдома. Він допоможе вам втамувати спрагу в найспекотніший день!

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