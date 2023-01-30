Ось як через Дію подати заяву на обмін 5 звичайних ламп на 5 LED на Укрпошті

Відтепер українці можуть подати заяву щодо обміну лампочок в застосунку Дія. Ви можете обміняти 5 звичайних ламп на 5 LED у найближчому відділенні Укрпошти. Читайте далі та дізнайтеся, як це зробити!

Уряд запустив програму обміну лампочок, щоб знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів – це знизить споживання електрики на 7-10% під час пікових навантажень. Зробіть свій внесок у посилення енергетичної безпеки України.

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Така заява в Дії гарантуватиме наявність ламп у відділенні.

Перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих), а також до Краматорська, Покровська та Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи надійдуть в інші населені пункти України.

Для участі в програмі залиште заяву в застосунку Дія:

авторизуйтесь в застосунку

оберіть "Послуги" – "Обмін лампочок"

вкажіть контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте отримати лампи

зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати

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