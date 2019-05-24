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Ось скільки разів на день потрібно їсти

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Скільки потрібно прийомв їжі на день? - фото 1
Скільки потрібно прийомв їжі на день?

Нас з дитинства привчають до того, що необхідно їсти як мінімум 3 рази в день. Буває дитина захоплюється грою настільки, що забуває про їжу, але дбайливі батьки обов'язково відривають від важливих для нього справ і садять за стіл. Скільки ж насправді необхідно харчуватися в день?

Наш організм не підозрює про те, що у нас вдома існує холодильник, в який можна безперешкодно заглянути в будь-який час і легко дістати висококалорійну їжу.

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У природі, кожна жива істота шукає, здобуває собі прожиток – ранок починається з руху для видобутку їжі. А дійти до холодильника і відкрити дверцята – це не достатнє навантаження для організму.

Тому, свій перший прийом їжі починайте не за розкладом, а по справжньому почуттю голоду. Навіть якщо воно настане пізніше 12 дня.

У лікарській практиці трапляються такі пацієнти, яким рекомендують не починати їсти, поки не з'явиться справжній апетит. При будь-якому дискомфорті в шлунку вони мають пити воду і в такому режимі може минути доба. Пацієнти в розгубленості та стурбовані, що почуття сильного голоду так і не настало. Вони переживають, чи все з ними в порядку і чи не небезпечно це. Тут потрібно заспокоїтися. Може пройти ще 2 доби й тільки на третій день можна відчути, що справді дуже хочете їсти. За цей період ваш стан тільки покращиться.

Ось скільки разів на день потрібно їсти - фото 329743

Що ж стосується обіду та вечері?

Тут теж потрібно діяти за тим же принципом, а не за розкладом. Їмо тоді, коли зголодніли, починаючи свій обід з хорошої порції салату і тільки після нього ви можете їсти звичну для вас їжу.

Вечеряти лікарі рекомендують не пізніше ніж за 3-4 години до сну, щоб організм встиг підготуватися до очисних процесів, які в основному проходять в нічний час. В цьому випадку ви прокинетеся вранці в бадьорому стані, без набряків і з хорошим настроєм.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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