Ось кому потрібно вживати ферменти для травлення

Наш організм природним чином виділяє всі необхідні ферменти в шлунково-кишковий тракт під час травлення. Але інколи виникає дискомфорт. Дізнайтеся, чи вам потрібно пити ферменти для усунення цієї проблеми.

Травні ферменти розщеплюють певні компоненти їжі: жири, білки, вуглеводи. Це потрібно, щоб зробити їх більш доступними для засвоєння.

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Іноді вироблення власних ферментів недостатньо, наприклад при захворюваннях підшлункової залози, муковісцидозі. Тоді приймання ліків або добавок з додатковими ферментами може допомогти людині й потрібно. Тим більше, є інформація (поки неоднозначна), що синтез панкреатичних ферментів може знижуватися з віком.

Деякі, дослідження показали, що травні ферменти (досліджувався Creon, Solvay Pharmaceutical) можуть поліпшити травні симптоми у людей без захворювання підшлункової залози, і можуть допомогти при функціональної диспепсії.

Якщо ви відчуваєте, що у вас виникають проблеми з переварюванням певних продуктів, найкраще вибрати добавку, яка містить фермент або ферменти, специфічні для їжі, що викликає ваші травні симптоми. Наприклад, якщо у вас з'являється газоутворення або здуття живота після їди з високим вмістом жирів, виберіть добавку з вищою активністю ліпази. Якщо білок викликає симптоми, виберіть добавку з більшою протеазною активністю. А якщо ще не подружилися з бобами, то Альфа-галактозидаза вам у допомогу.

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