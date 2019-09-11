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Ось що треба знати про чоловіків, які плачуть під час фільмів

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Чому чоловіки плачуть під час перегляду фільмів - фото 1
Чому чоловіки плачуть під час перегляду фільмів / bestsemya

Як часто вам доводилося пустити сльозу під час перегляду фільму? У той момент, коли вас переповнюють емоції, змішані почуття, співпереживання, образи – це непогано. Якщо людина здатна плакати над фільмом, хай навіть і з вигаданим сюжетом – значить, вона доволі ранимий і вміє співчувати людям.

Насправді, це особливий вид людей, які вміють співчувати. У сучасному світі, що переповнений злобою і ненавистю навіть до найближчого, так рідко можна зустріти людину, яка здатна поставити себе на місце іншого.

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Співпереживання іншій людині характеризує вас як сильну особистість.

Так, сльози над фільмом – не показник слабкості, а скоріше навпаки, ознака сили і мужності. Ознака того, що ви здатні зрозуміти головного героя, переживати і радіти разом з ним.

Трохи сплакнувши, по тілу проходить якась слабкість, яка супроводжується тремтінням, а під кінець фільму настає легкість. Легко стає від реальності життя, від того, що ви не живете казками і досить розумні, щоб розділяти фантазію режисера від реальності.

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Джерело: goodlivingguide
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