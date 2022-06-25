Ось коли в Україні відкриється мережа швидкоїжі McDonald's

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's не працює в Україні від початку повномасштабної війни, яку розв'язала росія. Наразі відомо, що "Мак" може відновити роботу закладів найближчим часом.

McDonald's планує відкрити свої ресторани в Україні вже у серпні. Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на керівника одного з київських закладів мережі.

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Компанія McDonald's після закриття продовжила виплачувати зарплати усі своїм працівникам та забезпечувала соціальний пакет. Зараз вони готуються до відновлення роботи в нових умовах.

Фахівці McDonald's працюють над оновленням протоколів безпеки та мережею постачань. Поки що відомо про такі нововведення:

У містах, де йдуть бойові дії та регулярно прилітають ракети, McDonald's не відкриється.

Не працюватимуть заклади, біля яких немає укриттів.

McDonald’s не буде працювати під час повітряних тривог.

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