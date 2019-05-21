Названо найпростіший спосіб, як швидше заснути

Команда науковців дійшла до висновку, що всього одне вечірнє правило здатне допомогти побороти безсоння. Дуже простий спосіб, який підійде майже кожному!

Учені з кількох інститутів у Нідерландах провели незвичайне дослідження, яке виявили, що потрібно робити перед сном, щоб позбутись безсоння та налагодити режим. Виявилось, що найпростішим та найефективнішим способом є відмова від гаджетів за годину до сну.

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Річ у тому, що у середньому дорослі люди щодня майже 11 годин проводять перед екранами, що впливає на якість та тривалість сну. Тому порада уникати гаджетів перед походом до ліжка справді корисна.

Як швидко заснути

Це підтвердило дослідження за участю підлітків, які активно користувались смартфонами, планшетами та дивились телевізори. Вже за 5 тижнів це вплинуло на біологічний годинних піддослідних, адже вироблення мелатоніну відчутно зменшилось. Відтак, люди навіть не відчували реальної втоми та не могли нормально відпочити вночі. Тому все можна легко змінити, достатньо лише постаратись ввечері проводити якомога менше часу з гаджетами. Тоді не доведеться намагатись порахувати всіх овечок у світі.

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