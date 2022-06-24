У США заборонили електронні сигарети Juul

Американська компанія електронних сигарет Juul вимушена вилучити свою продукцію з ринку, адже її заборонили у США. Відтепер продаж цих цигарок під суворою забороною. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Juul більше не зможе продавати в США електронні сигарети, адже компанії висунули звинувачення у продажу цих виробів дітям та підліткам, що, своєю чергою, є популяризацією вейпінгу. Про це повідомляє видання АР.

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Таке рішення щодо компанії Juul висунуло управління продовольства та медикаментів США. Компанія має право на апеляцію, щоб оскаржити рішення.

Цікаво, що компанія Juul має довести протилежне – що їхня продукція йде на користь населенню та їхньому здоров'ю. Тобто, що це допомагає дорослим курцям кинути палити, а молодь це відверне від звичайних сигарет.

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