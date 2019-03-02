Ось чому жінкам не варто затримуватися на роботі

Ненормований графік негативно впливає не лише на чоловіків, а й на жінок. Причому, на представниць прекрасної половини людства він відбивається значно гірше. Розповідаємо, чому панянкам не варто зловживати роботою!

Учені з Лондонського університету королеви Марії провели дослідження серед 20 тисяч британців і з'ясували, що жінки, які працюють понад 55 годин на тиждень, повідомляють про симптоми депресії на 7,3% частіше за жінок, чий графік вкладається у 35-40 годин на тиждень.

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Причому, жінки, котрі працюють під час вихідних, на 4,6% частіше стикаються з депресивними епізодами у порівнянні з тими, хто працює лише під час буднів.

Жінкам не бажано перепрацьовуватися

Дослідники відзначають, що найчастіше на жінок лягає більшість обов'язків по дому, що призводить до подвійного навантаження. Крім того, жінки, котрі працюють на вихідних, як правило, зайняті в низькооплачуваних сферах, що теж пов'язано з підвищеним ризиком розвитку депресії.

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