Ось чому жінкам корисно займатися на велотренажері

Експеримент учених показав: заняття на велотренажері можуть неабияк допомогти жінкам схуднути. В експерименті брали участь представниці прекрасної половини людства у віці настання постменопаузи.

Період постменопаузи для жінок вважається небезпечним з точки зору набору зайвих кілограмів – в їхньому тілі після специфічних гормональних змін, властивих цьому віковому періоду, інтенсивніше накопичується жир. Але праця фахівців Сіднейського університету свідчить: заняття на велотренажері тричі на тиждень всього за два місяці можуть забезпечити ефект схуднення жінкам, що вступили в постменопаузу.

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Сіднейський вченими був проведений експеримент, результати якого вони назвали вражаючими. У ньому брали участь 40 жінок у періоді постменопаузи, що мали зайву вагу. Спосіб життя учасниць відрізнявся малою кількістю фізичної активності.

Жінок поділили на дві групи, одна з яких, за завданням учених, мала регулярно виконувати вправ – зокрема, займалися на велотренажері. Інша група не тренувалася.

Після восьми тижнів занять на велотренажерах (по три рази на тиждень) у жінок було констатовано збільшення м'язової маси та зменшення жирової. Зокрема, м'язова маса в ногах і тулубі зросла на 0,7 кілограма, а жир скоротився на 0,4 кілограма. Також при цьому підвищилася витривалість організму.

Коментуючи ефективність тренувань на велотренажері, вчені відзначили: результати експерименту переконливо доводять, що навіть не дуже інтенсивна фізична активність може сприяти схудненню. Ці дані, за їхніми словами, повинні втішити тих людей, які пов'язують необхідність худнути з посиленими і недоступними для них навантаженнями.

Будь-яка вправа краща, ніж нічого. Можна почати з малого і поступово збільшувати свою активність, – висловився про це керівник дослідження Яті Бутчер.

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