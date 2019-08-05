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Ось чому важливо мати чітку життєву ціль
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У Мічиганському університеті (США) вчені виявили зв'язок між відчуттям мети в житті і довголіттям. Люди, які мають чітку життєву мету, довше за інших перебували у гарній фізичній формі, йдеться в матеріалах Американської медичної асоціації.
Фахівці протягом декількох років вивчали та спостерігали за добровольцями, народженими з 1931 по 1941 рік. Йдеться про 6985 дорослих учасників проекту, запущеного в Сполучених Штатах у 1992 році.
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У 2006 учасники дали відповіді на питання тесту, призначеного для оцінки психологічного стану індивіда. Завдяки шкалі від 1 до 6 учасники вказували, як вони ставляться до висловлювань, що відображають їх впевненість у житті та цілеспрямованість. У респондентів цікавилися наскільки вони згодні з фразами: "Я відчуваю себе позитивним і впевненим", "Мені подобається будувати плани та працювати над їх реалізацією в майбутньому" і так далі.
З життя пішли 776 учасників до 2010 року. Дослідники спробували проаналізувати причини смертей з життєвою установкою померлих і їх цілеспрямованістю. Розглядалися також етнічна приналежність, рівень освіти, соціальна роль та статус, спосіб життя, шкідливі звички, сімейний стан. Результати праці показали: сенс життя був тісно пов'язаний з меншою ймовірністю летального результату. До такого висновку науковці прийшли і після виключення частоти фізичної діяльності, індексу маси тіла, освіти, споживання спиртного, етнічної приналежності. Перераховані фактори не були показниками смертності в цьому дослідженні.
За словами співавтора праці Селести Лі Пірс, зв'язок між станом здоров'я та відчуттям життєвої мети стає все яснішим. Його поява може залежати від сім'ї, суспільства, релігії, роботи або будь-яких інших чинників. Мету в житті можуть мати всі, однак з часом вона здатна змінюватися. Думку колеги поділяє і Ендрю Освальд, який є професором економіки і поведінкових наук. Він стверджує, що людина пенсійного віку обов'язково повинна усвідомити свій сенс життя, адже нудьга може бути небезпечною для здоров'я.
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