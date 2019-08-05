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Науковці переконані, що спектр емоцій у людей значно більший, ніж вважалось раніше

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Емоцій значно більше, ніж здається - фото 1
Емоцій значно більше, ніж здається

Що відчуває людина, коли йде з життя її тяжкохворий родич? Як себе почуває чоловік, котрого зрадила дружина? Чому випускники на останньому дзвонику і плачуть, і сміються? Є випадки, для опису яких не вистачає базових емоцій (страх, сором, злість, інтерес, радість та ін.).

Чилійський психолог Рауль Берріос застосував до опису комплексних емоцій теорію складних систем.

І ще: Якщо жінка це робить, чоловік одразу ж втрачає до неї інтерес

Як і його попередники, Берріос виділяє кілька категорій складних емоцій: змішані поєднують в собі емоції з різним зарядом (наприклад, радість і смуток, страх і надія), метаемоціі відображають усвідомлення інших емоцій (наприклад: почуття провини через зловтіху, гнів з приводу смутку). До складних емоцій можна віднести трепет, благоговіння, співчуття, естетичний захват.

Ненавиджу те, як сильно тебе люблю – приклад метаемоціі.

Як зазначає автор, тригером складної емоції часто стає парадоксальна ситуація. Порівняйте дві картинки: якщо перша викликає елементарний відгук, друга – суперечливий. Знімок, де двоє чоловіків грають у теніс на крилах біплана, – реальний, підкреслює дослідник.

Науковці переконані, що спектр емоцій у людей значно більший, ніж вважалось раніше - фото 345721

Учені виділяють стійкі фізіологічні реакції (тремтіння, мурашки, сльози) і вирази обличчя, що виникли у відповідь на складні емоції – їх понад 20. Самих же комбінацій щонайменше 27, і тут враховуються тільки ті складні емоції, для опису яких учасники експериментів знайшли слова рідною мовою.

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Джерело: Frontiers in Psychology
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