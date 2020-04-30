Ось чому варто завести собаку: кумедне відео розвеселило мережу

Кожен власник собаки знає, яке це невимовне щастя прокидати вранці, щоб вигуляти улюбленця. Але це дискомфорт повністю компенсує кожен повернення господаря додому, де його дуже раді бачити. І це відео з пухнастиками показує справжні ритуальні танці чотирилапих!

На платформі gfycat з'явилось кумедне відео з собаками, які зустрічають свого господаря. За лічені години допис зібрав понад 138 тисяч переглядів, чим заслужив собі місце у трендах ще й на Reddit.

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Як можна побачити на ролику, чоловік повільно відчиняє двері, а за ними з'являються дві собаки з власними ритуальними танцями. Здається, саме так виглядає причина завести домашнього улюбленця, адже він завжди радий вас бачити (навіть на карантині).

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