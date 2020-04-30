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Ось чому варто завести собаку: кумедне відео розвеселило мережу

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Веселе відео з собаками - фото 1
Веселе відео з собаками

Кожен власник собаки знає, яке це невимовне щастя прокидати вранці, щоб вигуляти улюбленця. Але це дискомфорт повністю компенсує кожен повернення господаря додому, де його дуже раді бачити. І це відео з пухнастиками показує справжні ритуальні танці чотирилапих!

На платформі gfycat з'явилось кумедне відео з собаками, які зустрічають свого господаря. За лічені години допис зібрав понад 138 тисяч переглядів, чим заслужив собі місце у трендах ще й на Reddit.

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Як можна побачити на ролику, чоловік повільно відчиняє двері, а за ними з'являються дві собаки з власними ритуальними танцями. Здається, саме так виглядає причина завести домашнього улюбленця, адже він завжди радий вас бачити (навіть на карантині).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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