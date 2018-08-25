Ось чому потрібно їсти гриби

Нове дослідження вчених з Університету Пенсильванії передбачає, що регулярне вживання грибів може допомогти запобігти діабету 2 типу.

Експерти встановили, що щоденне годування мишей порцією білих грибів, еквівалентній 85 грамам для людей, підвищує рівень кишкових бактерій, які беруть участь в переробленні глюкози.

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На думку медиків, гриби діють як пребіотики, які сприяють зростанню корисних бактерій у травному тракті. Експерти відзначають, що управління рівнями глюкози має важливі наслідки для діабету, а також для інших метаболічних захворювань.

Діабет типу 1 виникає, коли рівень глюкози підвищується через відсутність гормону інсуліну, який контролює перероблення глюкози. При діабеті 2 типу рівень інсуліну недостатній, або ж організм не реагує на цей гормон.

Гриби потрібно їсти регулярно / The Splendid Table

Під час випробувань було встановлено, що гризуни, в раціон яких були включені білі гриби, мали підвищені рівні бактерій Prevotella. Ці бактерії виробляють певні види кислот, які відіграють важливу роль в активності генів, керуючих перероблюванням глюкози.

Дослідники сподіваються повторити подібний експеримент на огрядних мишах, а також на людях, відзначаючи, що майже будь-яка зміна раціону харчування буде впливати на кишковий мікробіом.

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