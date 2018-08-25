Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Ось чому потрібно їсти гриби

  • 60
Регулярне вживання грибів допомагає боротися з діабетом - фото 1
Регулярне вживання грибів допомагає боротися з діабетом / Reader's Digest

Нове дослідження вчених з Університету Пенсильванії передбачає, що регулярне вживання грибів може допомогти запобігти діабету 2 типу.

Експерти встановили, що щоденне годування мишей порцією білих грибів, еквівалентній 85 грамам для людей, підвищує рівень кишкових бактерій, які беруть участь в переробленні глюкози.

І ще: Що буде, якщо відмовитися від щоденного вживання кави

На думку медиків, гриби діють як пребіотики, які сприяють зростанню корисних бактерій у травному тракті. Експерти відзначають, що управління рівнями глюкози має важливі наслідки для діабету, а також для інших метаболічних захворювань.

Діабет типу 1 виникає, коли рівень глюкози підвищується через відсутність гормону інсуліну, який контролює перероблення глюкози. При діабеті 2 типу рівень інсуліну недостатній, або ж організм не реагує на цей гормон.

Гриби потрібно їсти регулярно - фото 272132
Гриби потрібно їсти регулярно / The Splendid Table

Під час випробувань було встановлено, що гризуни, в раціон яких були включені білі гриби, мали підвищені рівні бактерій Prevotella. Ці бактерії виробляють певні види кислот, які відіграють важливу роль в активності генів, керуючих перероблюванням глюкози.

Дослідники сподіваються повторити подібний експеримент на огрядних мишах, а також на людях, відзначаючи, що майже будь-яка зміна раціону харчування буде впливати на кишковий мікробіом.

Читайте також: Як вберегтись від небезпечних бактерій влітку

Джерело: healthvesti
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я