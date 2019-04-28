Ось чому потрібно щодня їсти мигдаль

Мигдаль допомагає організму активніше звільнятися від поганого холестерину – для цього достатньо з'їдати кілька горіхів на день.

Американські вчені з Університету штату Пенсильванія виявили, що вживання мигдалю допомагає знизити рівень поганого холестерину в організмі. Під час експерименту такого зниження учасникам вдалося домогтися за шість тижнів.

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Фахівці відзначають, що на тлі споживання мигдалю в організмі підвищується концентрація хорошого холестерину – ліпопротеїдів високої щільності. Згідно з наявними даними, високий вміст у крові хорошого холестерину знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера в порівнянні з людьми з середньостатистичним рівнем холестерину.

Мигдаль сприяє зниженню поганого холестерину / Epicurious

Власне, навіть поганий холестерин необхідний організму в певному обсязі, адже він відіграє провідну роль в роботі імунної системи, включаючи захист від раку. Саме ліпопротеїди низької щільності здатні нейтралізувати різні бактерії і токсини, що потрапляють в кров.

Дослідники прийшли до висновку, що мигдаль допомагає організму транспортувати поганий холестерин у печінку, де він фільтрується та видаляється з кровотоку. Таким чином вживання цього горіха захищає організм від підвищеної концентрації поганого холестерину, сприяє нормалізації його кількості.

Підвищений рівень холестерину в крові непомітно для людини призводить до того, що в її судинах починають утворюватися та зростати атеросклеротичні бляшки.

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