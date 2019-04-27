Ці продукти можна їсти, навіть якщо закінчився термін придатності

Фахівці нагадують, що не кожен продукт, у якого закінчився термін придатності, може бути небезпечним для вашого здоров'я. Тепер ви знатимете, що можна їсти навіть тоді, коли, здавалося б, не можна.

Яйця

Завдяки щільній шкаралупі, яйця можуть залишатися свіжими місяцями, навіть без зберігання їх у холодильнику. Дуже часто яйця залишаються придатними до вживання навіть через 3-4 тижні після закінчення терміну придатності, зазначеного на коробці.

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Щоб перевірити це, використовуй простий спосіб: помістіть яйця в будь-яку місткість з водою. Якщо потонуть – їх можна їсти, а якщо залишаються плавати нагорі, то в них вже потрапило повітря, а отже вони зіпсовані.

Головне – не лінуватися перевіряти яйця

Сир

Тверді сорти сиру можна їсти ще протягом шести тижнів після закінчення терміну зберігання, за умови, що вони зберігаються в холодильнику. М'які сорти сиру можна їсти аж до тижня після завершення терміну зберігання, але тільки якщо упаковка залишалася закритою. При появі грибків і плісняви ​​на м'якому сирі, від його вживання слід відмовитися.

Головне, щоби сир не покривався пліснявою

Картопля

Цілком їстівна і через три тижні після закінчення терміну зберігання. Якщо картопля позеленіла та проросла, можете просто відрізати ці частини картоплі і з'їсти те, що залишилося.

Відріжте зайве від картоплини і готуйте

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