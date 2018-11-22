Ось чому Періс Хілтон мусить повернути екс-нареченому шалено дорогий перстень

Світ ошелешила новина про те, що Періс Хілтон розлучилася зі своїм нареченим, актором українського походження Крісом Зілкою. Причини розриву пари невідомі, зате з'явилися інші подробиці цієї історії.

На заручини, що відбулися в грудні 2017 року, Періс Хілтон отримала перстень авторства знаменитого ювеліра Майкла Грінемса з діамантом в 22 карати. Розкішну прикрасу Кріс Зілка придбав для зірки за 2 мільйони доларів. Як стало відомо, залишити каблучку собі як пам'ять про романтичну історію, яку вона пережила з екс-нареченим, у Періс не вийде.

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За законодавством США, наречений має право вимагати повернення подарунка після скасування заручин. І Кріс, за даними інсайдерів, має намір цим правом скористатися.

Періс Хілтон і Кріс Зілка

Стосунки світської левиці і дизайнера Періс Хілтон з актором серіалу "Залишки" Крісом Зілкою тривали близько двох років. На різдвяних канікулах 2017 пара заручилася: чоловік зробив пропозицію на гірськолижному курорті в Аспені. Перстень Greene & Co з діамантом у формі груші, про який Періс завжди мріяла, Кріс подарнувавс їй прямо на тлі засніжених вершин.

Заручини Періс Хілтон і Кріса Зілки

"Я ніколи ще не була так впевнена ні в кому і ні в чому, як в Крісі Він просто неймовірний. Шість років ми були просто друзями, але за останні кілька місяців наші стосунки перейшли на новий рівень, вони змінили моє життя у всіх сенсах", – розповідала Періс відразу після заручин. Однак історія так і не закінчилася хеппі-ендом.

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