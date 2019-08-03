Ось чому носити гумку для волосся на зап'ясті – не найкраща ідея

Мешканка Британської Колумбії в Канаді мала звичку носити на зап'ясті гуму для волосся. В результаті у жінки розвинулося неврологічне захворювання.

Історію 47-річної мами чотирьох дітей Лізи Макленнан опублікувала газета The Sun. Ліза постраждала через свою невинну на перший погляд звичку носити гумку для волосся на зап'ясті. За словами жінки, вона періодично то збирає волосся в пучок, то розпускає його протягом дня. Носити гумку на руці їй завжди здавалося дуже зручним рішенням, вона так робила останні 30 років.

Це цікаво: Якщо жінка це робить, чоловік одразу ж втрачає до неї інтерес

Гумка завжди була на моєму зап'ясті, коли волосся залишалося розпущеним. Я навіть не помічала цього, – зізналася Ліза.

Але одного разу в руці, на зап'ясті якої канадка носила гумку, з'явився біль. Після звернення до лікарів з'ясувалося, що носіння аксесуара призвело до появи синдрому зап'ястного каналу. Це неврологічне захворювання може провокувати появу дуже неприємних симптомів, таких як, наприклад, оніміння і біль в пальцях і в кисті. У багатодітної матері лікарі виявили порушення кровообігу в області зап'ястя, а також запалення та пошкодження нерва.

Позбудьтесь звички надягати гумку для волосся на зап'ястя

Ліза звернулася до жінок, знаючи про те, наскільки сильно поширена звичка носити гумку для волосся на руці.

Не повторюйте мою помилку. Відмовитися від цієї звички простіше, ніж боротися з болем у майбутньому, – поділилася думкою канадка.

Підозрюємо, що у вас теж є подруга, котра зловживає цією звичкою. Розкажіть їй про випадок Лізи Макленнан, щоб не потрібно було згодом звертатися до медиків.

Читайте також: Ось чому медики рекомендують пити один бокал червоного вина на день