Ось чому медики рекомендують пити один бокал червоного вина на день

Користь червоного вина – одна з популярних тем, яка змушує сперечатися науковців зі всього світу. Втім, одне з нещодавніх досліджень таки довело користь одного бокалу цього напою на день. Дізнайтесь, що він може зробити для вашого здоров'я?

З'ясувалося, що червоне вино містить ресвератрол – природний антиоксидант, який видобувається з виноградної шкірки та кісточок. Ця сполука допомагає боротися з депресією та тривогою. Принаймні у цьому запевняють науковці зі США.

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Ресвератрол може стати ефективною альтернативою препаратів, що застосовуються в лікуванні депресії і тривожного розладу, – пишуть автори дослідження.

У попередніх працях говорилося, що ресвератрол має ефект, схожий з антидепресантами. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, як цей компонент впливає на вироблення гормонів стресу.

Дослідники провели експерименти на мишах, які відчували тривалий стрес. Це призвело до активного вироблення в їхньому організмі гормону кортикостерону і накопичення в мозку ферменту PDE4, пов'язаного з розвитком депресії та тривожності.

Головне – не зловживати червоним вином

У їжу гризунів додавали винний компонент ресвератрол. Як з'ясувалося, він придушував акумуляцію в мозку PDE4, знижував рівень тривожності у піддослідних гризунів і поліпшував їх психічний стан.

Ми, звичайно ж, не заохочуємо вас пити червоне вино щодня, але не можемо не погодитися з науковцями ;)

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