На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Якщо жінка це робить, чоловік одразу ж втрачає до неї інтерес
-
- 29
Коли чоловік різко охолов до своєї коханої і раптом загубився з її життя, значить, в першу чергу треба проаналізувати поведінку самої жінки.
Жінка стає нав'язливою. Буває, що жінка починає брати ініціативу у свої руки. Починає змушувати чоловіка сходити з нею в кіно або сама напрошується на зустріч з ним. А найгірше, коли жінка починає без зупинки говорити все, що вона з себе представляє, не даючи чоловікові шансу самому дізнатися її, але поступово.
Читайте також: Найпопулярніший хлопець в Tinder назвав час, коли найкраще шукати пару в мережі
Жінка незадоволена собою. Чоловік вибирає собі, на його думку, найкрасивішу і найкращу жінку. А якщо жінка у стосунках з ним починає копатися в собі, у неї з'являється невпевненість і закомплексованість, чоловік з її ж позиву починає в цьому переконуватися і втрачати до неї інтерес.
Жінка починає критикувати. Критика на адресу чоловіка, як і образа занижує його самооцінку. Якщо він бачить неповагу до себе, вас він теж перестає поважати і йде.
Жінка намагається контролювати чоловіка. Контроль − це недовіра, яка неприємна всім, не тільки чоловікам. Копирсатися в телефоні або стежити з-за рогу куди і з ким він пішов, погодьтеся, довірою тут і не пахне. Чоловік в такій ситуації відчуває незадоволення від таких відносин і в кінцевому підсумку просто вийде з них.
І ще: Експерти назвали 5 найбрудніших місць для занять сексом
-
19:45Як приготувати смачну курячу грудку за три хвилини
-
19:31Як дешево оновити інтер'єр будинку: геніальні ідеї
-
19:17Названі найкорисніші солодощі у літній сезон
-
18:44Потап і Настя Каменських зачарували спільним фото
-
18:305 безлюдних островів в Україні, які зачарують вас красою природи
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:16Якщо жінка це робить, чоловік одразу ж втрачає до неї інтерес
-
18:03Гороскоп на 3 серпня 2019: всі фантазії Козерогів і Дів реалізуються
-
17:45Забагато сексу: гейша MARUV презентувала новий соковитий кліп (18+)
-
17:16Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою у бікіні
-
16:47Прості способи зробити ваш балкон затишним
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася екзотична сомалійка Іман (18+)
-
15:55Коноплянка визначився з клубом: куди перейде українець
-
15:35ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Ці сезонні овочі обов'язково треба додати у раціон
-
15:13У Швеції жінку вигнали з автобуса через занадто короткі шорти
-
14:53Леді Гага заінтригувала романтичною вечерею і фото у ліжку
-
14:44Мережу шокувало МРТ пацієнта, який залежний від кокаїну
-
14:14Розкішний Rolls-Royce Елізабет Тейлор виставлено на торги в США
-
14:00Прем'єра! Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив новий проникливий кліп "Мільярди"
-
13:47Найпопулярніший хлопець в Tinder назвав час, коли найкраще шукати пару в мережі
-
13:30Андрій Богдан таки написав заяву на звільнення: перший коментар Зеленського
-
13:19Call of Duty: Modern Warfare: вийшов трейлер перезапуску популярної гри
-
12:5010 речей, які потрібно встигнути зробити до кінця літа
-
18:305 безлюдних островів в Україні, які зачарують вас красою природи
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася екзотична сомалійка Іман (18+)
-
15:35ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:5010 речей, які потрібно встигнути зробити до кінця літа
-
10:25Українці запустили незвичайний сервіс підбору подарунків за допомогою Instagram
-
07:14Погода в Україні 2 серпня: дощі накриють більшість областей
- 01 серпня
-
21:50Експерти назвали 5 найбрудніших місць для занять сексом
-
19:55Як підвищити продуктивність на роботі за лічені хвилини: прості поради
-
18:00Як все починалось: перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення
-
16:05ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!
-
13:52Застеляйте ліжко: 5 книг про речі, які можуть змінити ваше життя
-
12:25Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у серпні
-
11:06Гороскоп на серпень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
-
09:55Ірландець: трейлер нового фільму з Аль Пачіно і Робертом Де Ніро
-
07:15Погода в Україні 1 серпня: різке похолодання накриє країну
- 31 липня
-
22:18Науковці підрахували, скільки людей одержимі сексом
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
-
17:30Олег Винник відзначає 46-річчя: як змінювався кумир українок
-
16:05Магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?
-
14:10Як позбутися від грудочок на улюбленому одязі: 7 найпростіших способів
-
12:15Нові фільми серпня 2019: найкрутіші прем'єри місяця
-
11:10Олег Винник – повелитель вовчиць: найприкольніші меми з іменинником
-
09:26Найкращі пісні твого настрою: плейлист популярної музики для роботи
-
07:15Науковці назвали чітку ознаку професійного вигорання
- 30 липня
-
22:21Будьте обережні: ці секс-пози можуть стати причиною травм