Якщо жінка це робить, чоловік одразу ж втрачає до неї інтерес

Коли чоловік різко охолов до своєї коханої і раптом загубився з її життя, значить, в першу чергу треба проаналізувати поведінку самої жінки.

Жінка стає нав'язливою. Буває, що жінка починає брати ініціативу у свої руки. Починає змушувати чоловіка сходити з нею в кіно або сама напрошується на зустріч з ним. А найгірше, коли жінка починає без зупинки говорити все, що вона з себе представляє, не даючи чоловікові шансу самому дізнатися її, але поступово.

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Жінка незадоволена собою. Чоловік вибирає собі, на його думку, найкрасивішу і найкращу жінку. А якщо жінка у стосунках з ним починає копатися в собі, у неї з'являється невпевненість і закомплексованість, чоловік з її ж позиву починає в цьому переконуватися і втрачати до неї інтерес.

Жінка починає критикувати. Критика на адресу чоловіка, як і образа занижує його самооцінку. Якщо він бачить неповагу до себе, вас він теж перестає поважати і йде.

Контроль − це недовіра

Жінка намагається контролювати чоловіка. Контроль − це недовіра, яка неприємна всім, не тільки чоловікам. Копирсатися в телефоні або стежити з-за рогу куди і з ким він пішов, погодьтеся, довірою тут і не пахне. Чоловік в такій ситуації відчуває незадоволення від таких відносин і в кінцевому підсумку просто вийде з них.

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