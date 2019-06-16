Ось чому не варто зловживати кавою

Споживання кави українцями за останні роки зросло чи не вдвічі. Саме тому медики вирішили розповісти, чому не слід зловживати цим напоєм. Дізнайтесь, які негативні наслідки може мати надмірне вживання кави.

Викликає залежність. За даними вчених, понад половина людей, що мають звичку починати день з кави, при вимушеній відмові від неї демонструють симптоми абстинентного синдрому - падіння тонусу, дратівливість і агресивність, головні болі.

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Діючи таким чином, традиційна ранкова кава викликає залежність, яку можна порівняти із залежністю від нікотину. До того ж зауважено, що залежність від кофеїну зміцнюється в холодному кліматі, і саме північні країни лідирують у світі за споживанням кави.

Виснажує організм. Фахівці пояснюють, що звичка пити кава погіршує той факт, що пиття напою стимулює вироблення ендорфінів - речовин, що асоціюються з хорошим настроєм, задоволенням.

"Що кава, що алкоголь, що наркотики - вони впливають на ендорфінову систему, яка відповідає за наш стан. У нас не вистачає гормонів радості, ми відчуваємо занепад сил, депресивний настрою, а з кавою відчуваємо себе бадьоріше", - зазначив лікар-нарколог.

Спеціаліст попередив: така постійна стимуляція організму за допомогою кави може призвести до його зношування, виснаження. Такому організму вкрай складно справлятися з повсякденним стресом.

Може довести до інсульту. На зв'язок між звичкою пити каву і ризиком інсульту вказують лікарі. На їхню думку, в дешевій розчинній каві майже немає кофеїну - найцінніший елемент напою втрачається через особливості обробки зерен. Але в натуральній заварний вміст кофеїну якраз велике, і тому "дія напою може бути протилежною - наприклад, для людей з підвищеним і зниженим тиском". Людина може не знати, що має підвищену чутливість до кофеїну, але при її наявності вживання кави здатне стати причиною судинної патології на зразок інфаркту або інсульту.

Бережіть здоров'я та не зловживайте цим прекрасним напоєм, який ми всі так полюбили.

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