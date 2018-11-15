Ось чому не варто спати з відкритим ротом

Науковці розповіли, чому сон з відкритим ротом шкідливий для здоров'я.

Експерти з Університету у Новій Зеландії виявили, що сон з відкритим ротом підвищує ризики розвитку карієсу. У людей, які засинають та дихають ротом, ураження зубів трапляється частіше.

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Річ у тому, що під час сну ротова порожнина наповнюється повітрям, її стінки висушуються, а це змушує організму виробляти слину активніше. Такі дії призводять до підняття рівня кислотності, який негативно впливає на зубну емаль. Тому сон з відкритим ротом призводить до карієсу, а також різноманітних інфекцій.

Науковці порадили людям з такою проблемою звернутись до лікаря, щоб перевірити органи дихання. Річ у тому, що це може бути не лише проблема з закладеним носом, а й навіть астма.

Крім цього, сон з відкритим ротом може бути наслідком неврологічних захворювань, а також вибором незручної пози для сну та неправильного режиму дня.

Сон з відкритим ротом

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