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Експерти назвали нову користь кави

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Користь кави - фото 1
Користь кави / pexels

Співробітники Інституту наукової інформації про каву встановили, що напій може знизити ризик захворювання на діабет другого типу.

Експерти провели аналіз даних 1 185 210 осіб, які брали участь в 30 дослідженнях про каву. Вони дізналися, що три-чотири чашки кави в день значно знижують ризик розвитку діабету другого типу. Цей показник зменшується на 25% у жінок і чоловіків.

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Крім того, позитивний ефект надає і кава без кофеїну. Вчені стверджують, що у напою є низка позитивних властивостей. Кава виробляє протизапальний ефект, антиоксидантну дію, позитивний вплив на мікрофлору кишечника і навіть сприяє спалюванню жиру.

Експерти назвали нову користь кави - фото 288692

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Джерело: eurekalert
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