Оце по-нашому! Кому особливо корисно їсти сало

Сало відрізняється тим, що в ньому не живуть гельмінти / master-chef

Соковите сало – продукт, який вже давно став візитівкою України. Однак, далеко не всі знають, що цей продукт не лише смачний, але і корисний. Які хвороби лікує сало?

Сало – хоча і жир, але дуже корисний жир. І якщо його приймати помірно (50-100 г в день), то від нього не набирають вагу, а навпаки – навіть худнуть. Це тому, що сало, завдяки високому вмісту ненасичених жирних кислот, значно покращує в організмі холестериновий обмін.

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Також цей продукт містить багато вітамінів і поживних речовин: жиророзчинні вітаміни А і Е, селен, вітаміни групи В. Салу приписують й антиканцерогенні властивості, зокрема, здатність виводить з організму токсини. А ще сало відрізняється тим, що в ньому не живуть гельмінти, тому його можна сміливо їсти сирим.

У народній медицині сало застосовують при лікуванні багатьох захворювань: хвороб легенів, печінки, варикозного розширення вен. Воно знімає суглобовий, зубний біль, лікує геморой, мастит тощо.

Користь сала

Наприклад, при зубному болю треба взяти шматочок несолоного свіжого сала і на півгодини прикласти до хворого зуба. Біль має вщухнути, оскільки сало зніме запалення. Але до стоматолога піти все одно доведеться, адже причина виникнення болю залишається невирішеною.

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