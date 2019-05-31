Дієтологи розповіли, коли вівсянка заважає схудненню

Іноді вживання дієтичної їжі веде до набору ваги. Розповідаємо, чому так відбувається і як з цим боротися.

По-перше, вівсянку не варто вживати з цукром. Також не допоможе схуднути упакована ароматизована вівсяна каша, яка містить хімікати, додаткові емульгатори та наповнювачі.

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Неважливо, який цукор ви виберете - коричневий або білий, надмірне споживання цукру ніколи не буде гарною ідеєю. Додавання великої кількості підсолоджувачів може швидко підвищити рівень цукру в крові. Якщо ви хочете солодкого, додайте в вівсянку свіжі фрукти і корицю, - каже дієтолог.

За словами дієтологів, деякі пакети вівсяних пластівців містять 14 грамів цукру і штучних барвників. Замість цього краще купити не ароматизовану кашу та додати начинку самостійно.

Вівсянка заважає худнути, якщо людина їсть її багато. На сніданок не рекомендується вживати великі порції будь-якої їжі. Це може викликати дискомфорт і привести до збільшення ваги. Дієтологи рекомендують за один раз з'їдати близько півсклянки вівсянки, щоб уникнути наслідків переїдання. Також варто їсти в маленькій тарілці і додавати якомога менше начинок.

Ваша миска вівсянки заповнена начинками? Якщо так, то це може саботувати ваш процес втрати ваги. Навіть при тому, що ви додали всі корисні продукти, такі як мигдаль, родзинки, свіжі фрукти, перестаратися з цим можна, збільшивши ваші загальні калорії. При додаванні начинки до вівсянки, не йдіть на крайнощі і дотримуйтесь норми у 150 калорій. Додайте дуже мало начинки, досить, щоб додати аромат, - кажуть дієтологи.

Ще одну помилку люди допускають, коли їдять вівсянку з неправильними начинками. Вівсянка корисна для здоров'я, але її не слід використовувати як привід для додавання до неї плитки шоколаду або літра карамелі. Тоді ви не тільки не схуднете, але і нашкодите своєму організму.

Вибір правильного виду начинки необхідний для підтримки себе в формі і здоровому стані. Краще додати в улюблену кашу жменю мигдалю або свіжих фруктів і трохи кориці. Замість шоколаду та шоколадної крихти, краще перейти на какао-порошок, виготовлений з какао-бобів.

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