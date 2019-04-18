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Науковці назвали ще одну вагому причину займатися спортом
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Учені не перестають розповідати про користь від занять спортом. Як виявилося, регулярні фізичні навантаження можуть приносити користь організму значно довше, ніж здається, на перший погляд. Принаймні, до такого висновку прийшли дослідники з Університету Дюка у США.
Навіть якщо ви завершили регулярні тренування кілька років тому, вони все одно продовжують впливати на ваше здоров'я позитивно, як з'ясували американські вчені.
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Їх дослідження продемонструвало, що переваги фізичних навантажень є значно тривалішими, ніж багатьом здається. Вони зберігаються навіть у тому випадку, якщо люди вже не приділяють спорту таку кількість часу або взагалі перестають тренуватися. У деяких випадках користь від тренувань зберігається і через 10 років після їх завершення. Втім, все залежить від типу фізичних навантажень, якими ви займалися.
Такого роду стійка тривала користь спостерігається і в медицині. Наприклад, діабетики, за рівнем цукру в крові яких, у свій час, строго стежили за допомогою правильного харчування і ліків, і через роки після завершення того самого експерименту мали краще здоров'я серця, ніж інші діабетики, які не брали участі в дослідженні. Втім, до останнього часу не було відомо, чи відзначається такий тривалий ефекти стосовно фізичних навантажень. І ось тепер відповідь на це запитання отримана.
Учасники дослідження практикували найрізноманітніші навантаження, від помірних типу пішої ходи, до бігу в швидкому темпі, а також занять з обтяженнями.
Згодом з ними зустрічалися через різні проміжки часу, і навіть через 10 років. Виявилося, організм деяких людей, які давно закинули тренування, був більш здоровим, у порівнянні з тими, хто ніколи не тренувався. Це стосувалося і зайвої ваги, і різного роду серцево-судинних маркерів. Особливо корисними були інтенсивні фізичні навантаження.
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