Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Ось чому не слід приймати рішення на голодний шлунок

  • 7
Голод змушує нас приймати поспішні рішення - фото 1
Голод змушує нас приймати поспішні рішення

Ви теж зауважили, що на голодний шлунок здійснюєте більше необдуманих покупок? Учені мають цьому явищу цілком логічне пояснення, наводячи приклади з реального життя.

Якщо говорити про їжу, то на голодний шлунок усе виглядає таким смачним. І хоч усі знають, що не варто навідуватися до супермаркетів тоді, коли шлунок буркотить, – все одно більшість це робить. Однак, не лише на вибір їжі впливає відчуття голоду. Згідно з отриманими даними, ми також приймаємо ірраціональніші рішення в інших сферах життя, коли ми голодні.

І ще: Це може стати причиною осінньої депресії

Психологи Бенджамін Вінсент і Джордан Скринка представили вибірку з 50 сюжетних сценаріїв, в яких їм доводилося вибирати різні форми (гіпотетичних) продуктів або рішень.

Учасники відповідали на питання один раз в хорошому стані і один раз після десятигодинного голодування. Наприклад, вони повинні були вказати, чи віддадуть перевагу їжі чи грошовій сумі відразу або в майбутньому, але подвоївши цю суму.

За словами Бенджаміна Вінсента, голод брав верх над грошовою сумою і голодні воліли взяти їжу; і навпаки, люди, які не відчували голод, перевагу віддавали грошам.

Ніколи не приймайте рішень на голодний шлунок - фото 356599
Ніколи не приймайте рішень на голодний шлунок

Випробовувані готові чекати 35 днів, щоб отримати подвійну винагороду, коли вони були ситі. Коли шлунок спорожнів, готовність знизилася до трьох днів. За словами Вінсента, дослідження показує, що рішення більш зосереджені на сьогоденні, коли люди голодні. Навіть якщо ці рішення не мають нічого спільного з їжею.

Важлива здатність відмовитися від короткострокової винагороди, щоб мати більшу перевагу в довгостроковій перспективі, особливо для більших фінансових рішень. Концепція відтермінованого задоволення вивчалася в психології протягом десятиліть, кажуть вчені.

Це часто було пов'язано з навчальним і професійним успіхом. Той, хто має вищу здатність самоконтролю в дитинстві, згодом отримає кращі шанси в житті.

Читайте також: Скільки чоловіків ховаються від сім'ї у ванній: незвичайне дослідження

Джерело: medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iOS 13: головні нововведення та фішки нової операційної системи
  • 20 вересня, 10:20
  • 147
Кріпосна 2 сезон 23, 24 серія: дивитись онлайн шокуючий фінал серіалу СТБ
  • 19 вересня, 23:02
  • 12252
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1769722
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука