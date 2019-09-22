Ось чому не слід приймати рішення на голодний шлунок

Ви теж зауважили, що на голодний шлунок здійснюєте більше необдуманих покупок? Учені мають цьому явищу цілком логічне пояснення, наводячи приклади з реального життя.

Якщо говорити про їжу, то на голодний шлунок усе виглядає таким смачним. І хоч усі знають, що не варто навідуватися до супермаркетів тоді, коли шлунок буркотить, – все одно більшість це робить. Однак, не лише на вибір їжі впливає відчуття голоду. Згідно з отриманими даними, ми також приймаємо ірраціональніші рішення в інших сферах життя, коли ми голодні.

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Психологи Бенджамін Вінсент і Джордан Скринка представили вибірку з 50 сюжетних сценаріїв, в яких їм доводилося вибирати різні форми (гіпотетичних) продуктів або рішень.

Учасники відповідали на питання один раз в хорошому стані і один раз після десятигодинного голодування. Наприклад, вони повинні були вказати, чи віддадуть перевагу їжі чи грошовій сумі відразу або в майбутньому, але подвоївши цю суму.

За словами Бенджаміна Вінсента, голод брав верх над грошовою сумою і голодні воліли взяти їжу; і навпаки, люди, які не відчували голод, перевагу віддавали грошам.

Ніколи не приймайте рішень на голодний шлунок

Випробовувані готові чекати 35 днів, щоб отримати подвійну винагороду, коли вони були ситі. Коли шлунок спорожнів, готовність знизилася до трьох днів. За словами Вінсента, дослідження показує, що рішення більш зосереджені на сьогоденні, коли люди голодні. Навіть якщо ці рішення не мають нічого спільного з їжею.

Важлива здатність відмовитися від короткострокової винагороди, щоб мати більшу перевагу в довгостроковій перспективі, особливо для більших фінансових рішень. Концепція відтермінованого задоволення вивчалася в психології протягом десятиліть, кажуть вчені.

Це часто було пов'язано з навчальним і професійним успіхом. Той, хто має вищу здатність самоконтролю в дитинстві, згодом отримає кращі шанси в житті.

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