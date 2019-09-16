Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Це може стати причиною осінньої депресії

  • 11
Осінь - фото 1
Осінь / pinterest

Зі скороченням світлового дня і похолоданням, у більшості людей можуть виникати почуття пригніченості і навіть апатії, а часті і рясні дощі лише підсилюють переживання.

Ну думку психологів, сприймати проблему часто легше, якщо знаєш, що з нею стикаються і інші люди. І зовсім не тому, що страждати краще в компанії, а тому, що усвідомлюєш, що нічого незвичайного не відбувається.

І ще: Один із популярних варіантів сніданку розкритикували лікарі

Зниження активності в осінньо-зимовий період властиве всім. І тому легка втома і навіть трохи поганий настрій треба сприймати як щось нормальне, але не піддаватися йому, а якомога швидше піднімати собі його усіма підручними методами.

Яскрава осінь - фото 355376
Яскрава осінь

"До сезонних коливань настрою більше схильні жінки в силу своєї емоційності. Посилити цей стан можуть неповноцінний сон, неправильне харчування, стреси і тривала відсутність повноцінного відпочинку. Тому боротися з нудьгою треба починати саме з усунення цих проблем", – кажуть фахівці.

Так звана сезонна депресія, яка по суті є простою нудьгою, пов'язаною з перебудовою організму на новий ритм, викликана скороченням світлового дня і браком сонця взимку.

Читайте також: Від цих напоїв варто відмовитись людям після 50 років

Джерело: bustle
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Видно, що не була свята: пишний бюст солістки гурту KAZKA розбурхав мережу (18+)
  • 14 вересня, 21:23
  • 1435
ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
  • 11 вересня, 14:00
  • 791
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1755982
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Медицина