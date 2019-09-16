Це може стати причиною осінньої депресії

Зі скороченням світлового дня і похолоданням, у більшості людей можуть виникати почуття пригніченості і навіть апатії, а часті і рясні дощі лише підсилюють переживання.

Ну думку психологів, сприймати проблему часто легше, якщо знаєш, що з нею стикаються і інші люди. І зовсім не тому, що страждати краще в компанії, а тому, що усвідомлюєш, що нічого незвичайного не відбувається.

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Зниження активності в осінньо-зимовий період властиве всім. І тому легка втома і навіть трохи поганий настрій треба сприймати як щось нормальне, але не піддаватися йому, а якомога швидше піднімати собі його усіма підручними методами.

Яскрава осінь

"До сезонних коливань настрою більше схильні жінки в силу своєї емоційності. Посилити цей стан можуть неповноцінний сон, неправильне харчування, стреси і тривала відсутність повноцінного відпочинку. Тому боротися з нудьгою треба починати саме з усунення цих проблем", – кажуть фахівці.

Так звана сезонна депресія, яка по суті є простою нудьгою, пов'язаною з перебудовою організму на новий ритм, викликана скороченням світлового дня і браком сонця взимку.

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