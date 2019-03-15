Ось чому не можна збивати температуру

Однією з ознак застуди є підвищена температура. Дізнайтеся, чому лікарі не радять з нею боротися.

Висока температура тіла – не привід для паніки. Вона виконує вкрай важливу роль в лікуванні хвороби.

Псевдонаукова думка про те, що необхідно збивати температуру, з'явилася з того, що при варці шматка м'яса в каструлі (при температурі 42 градуси), м'ясо починає біліти й відбувається згортання білка. Саме тому всі градусники мають шкалу 42 градуси. Це ніби означає, що вище такої позначки життя немає.

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Але при цьому немає жодного зафіксованого випадку смерті від високої температури. Цього не відбувається тому, що нагрівання організму йде не від зовнішніх умов, як зі шматком м'яса в окропі, а це внутрішній процес шляхом ресурсів нашої печінки.

Температура тіла піднімається тоді, коли наш організм починає боротися з інфекцією. Висока температура – це захисна реакція організму, яка виникла в процесі еволюції. Збиваючи температуру у дорослих та дітей, ми порушуємо природний процес боротьби, заважаємо імунітету виробляти антитіла, які вбивають інфекцію самостійно.

Знижуючи температуру можна посилити проблему, через яку у вас жар і відтермінувати процес одужання.

Дайте організму похворіти, навіть не зважаючи на те, що будуть не найкращі відчуття. Наше тіло – це повністю автономна система, і ця система краще знає, що їй робити, коли в нас потрапляють віруси.

Збивайте температуру тільки в екстрених ситуаціях (наприклад, судоми) і застосовуйте рекомендації вашого лікаря.

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