Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Як не захворіти весною: лайфхаки

  • 61
Бережіть здоров'я! - фото 1
Бережіть здоров'я!

Весна – час частих вірусних захворювань, адже тепле повітря – комфортне середовище для вірусів. Дізнайтеся, як не захворіти у цей період.

Коли у людини хороший та міцний імунітет, то їй не страшні віруси в будь-який час року.

І ще: Науковці пояснили, чому людина "падає" уві сні

Як зміцнити свій імунітет:

  • В першу чергу в кінці зими (зимової погоди) варто почати прийом свіжих соків, зелених коктейлів, адже організм потребує вітамінів. По-друге, варто знизити навантаження на шлунково-кишковий тракт (зменшити споживання жирних, солоних, смажених продуктів – цей підхід добре стимулює роботу імунної системи).
  • Але коли вже відчули біль в горлі, важкість у голові, закладений ніс та температуру, в такому випадку просто відмовляйтеся від їжі. Так-так! Це не помилка. Якщо розібрати цю ситуацію на прикладі тварин або дітей, які найближче до природи, то вони відмовляються від прийому їжі й сплять до тих пір, поки не відчують поліпшення. Тому, якщо ви захворіли, виключіть будь-який прийом їжі до тих пір, поки ви не перестанете відчувати больовий синдром і температуру. Вживайте тільки воду з лимоном, у великій кількості: на один стакан води чверть соку лимона й одну чайну ложку меду.
  • При температурі, залишайтеся в ліжку. Не варто влаштовувати сауну та вкриватися ковдрою до голови, досить накрити тільки ноги.
  • Часто провітрюйте приміщення – тільки віруси та бабусі бояться протягів.

Протягом двох-трьох днів, вам значно полегшає. Організм буде вдячний за таке перезавантаження. Плюс до всього, ви заощадите час і гроші на похід до лікарів та фармацевтів.

До теми: Чому не можна спати головою на північ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
  • 10 березня, 17:25
  • 1927
iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
  • 11 березня, 15:13
  • 874
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1312160
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Цікавинки Поради