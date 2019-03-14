Як не захворіти весною: лайфхаки

Весна – час частих вірусних захворювань, адже тепле повітря – комфортне середовище для вірусів. Дізнайтеся, як не захворіти у цей період.

Коли у людини хороший та міцний імунітет, то їй не страшні віруси в будь-який час року.

І ще: Науковці пояснили, чому людина "падає" уві сні

Як зміцнити свій імунітет:

В першу чергу в кінці зими (зимової погоди) варто почати прийом свіжих соків, зелених коктейлів, адже організм потребує вітамінів. По-друге, варто знизити навантаження на шлунково-кишковий тракт (зменшити споживання жирних, солоних, смажених продуктів – цей підхід добре стимулює роботу імунної системи).

Але коли вже відчули біль в горлі, важкість у голові, закладений ніс та температуру, в такому випадку просто відмовляйтеся від їжі. Так-так! Це не помилка. Якщо розібрати цю ситуацію на прикладі тварин або дітей, які найближче до природи, то вони відмовляються від прийому їжі й сплять до тих пір, поки не відчують поліпшення. Тому, якщо ви захворіли, виключіть будь-який прийом їжі до тих пір, поки ви не перестанете відчувати больовий синдром і температуру. Вживайте тільки воду з лимоном, у великій кількості: на один стакан води чверть соку лимона й одну чайну ложку меду.

При температурі, залишайтеся в ліжку. Не варто влаштовувати сауну та вкриватися ковдрою до голови, досить накрити тільки ноги.

Часто провітрюйте приміщення – тільки віруси та бабусі бояться протягів.

Протягом двох-трьох днів, вам значно полегшає. Організм буде вдячний за таке перезавантаження. Плюс до всього, ви заощадите час і гроші на похід до лікарів та фармацевтів.

До теми: Чому не можна спати головою на північ