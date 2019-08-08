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Ось чому цьогоріч не буде показу Victoria's Secret: ми тут шоковані

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Показу Victoria's Secret через скандальні заяви - фото 1
Показу Victoria's Secret через скандальні заяви / gettyimages

Показ американського бренду жіночої спідньої білизни Victoria's Secret не буде проходити цьогоріч. Про це розповіла австралійська топ-модель і "ангел" Victoria's Secret Шаніна Шейк у своєму інтерв'ю для британської газети The Daily Telegraph.

На жаль, шоу Victoria's Secret цього року не відбудеться, – каже Шаніна Шейк. – Це дуже незвично для мене, адже щороку в цей час я готуюся до показу. Але я впевнена, що в майбутньому все налагодиться. Керівництво бренду намагається працювати над брендингом і новими способами організації показів. Це найкращі шоу у світі!.

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Раніше бренд Victoria's Secret розкритикували за те, що на їх показах не буває моделей різної комплекції. Після шоу в листопаді 2018 року глава відділу маркетингу бренду Ед Разек сказав в інтерв'ю, що їх покази – це "фантазія", тому він не вважає за потрібне запрошувати "різноманітних" моделей. Пізніше він вибачився за свої слова, а генеральний директор компанії L Brands Inc., що управляє брендом Victoria's Secret (VS), вимушено пішла зі своєї посади.

Багато опініон-лідерів закликали бойкотувати шоу VS – у результаті, телетрансляція їх останнього показу пройшла з рекордно низькими рейтингами.

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Джерело: harpersbazaar
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