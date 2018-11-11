Краще, ніж чай: названо нові корисні властивості какао

Науковці розповіли про те, чому не варто відмовлятись від какао.

Німецькі експерти з Університетської клініки Кельна дійшли до висновку, що какао допомагає знизити підвищений тиск, а також покращує стан судин і зменшує відчуття тривоги. Щоправда, є важливий фактор: напій варто вживати без цукру.

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Все тому, що какао має вдосталь флавоноїдів, які позитивно впливають на баланс кров'яного тиску, а також допомагають організму очиститись від шкідливих речовин. До того ж, у какао є компонент проціанід, який значно активніший, аніж чайний. За словами експертів, люди, які упродовж двох тижнів вживали какао без цукру, мали покращення з кров'яним тиском.

"Результати дослідження дозволяють припустити, що вживання какао призведе до зниження ризику виникнення інсультів і серцевих нападів на 10-20%", – пояснюють учені.

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