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Ось чим можна замінити молоко

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як зробити рослинне молоко - фото 1
як зробити рослинне молоко

Якщо потрібно замінити молоко у рецептах, то використовуйте наші поради. Ці рецепти прості та смачні!

Ви можете зробити те ж молоко, але з рослинних інгредієнтів. Це універсальний список рецептів рослинного молока. Зберігайте його, щоб не загубити інформацію!

І ще: Не манка і не вівсянка: рецепт смачної каші

Горіхове молоко

Варіанти: мигдаль, фундук, кеш'ю, бразильські, волоські, кедрові горіхи тощо.

Як приготувати:

Замочити горіхи на кілька годин (4-8 годин). Промити та, якщо є бажання, очистити від шкірки: після замочування вона легко знімається. Збити в блендері з питною водою. Відфільтрувати за допомогою мішечка. Той м'якуш, який залишився, можна використовувати в приготуванні десертів, сиру або додати в салат.

Пропорції:

1/2 склянки горіхів (приблизно 50 г) на 2 склянки води. Кількість горіхів можна змінювати в залежності від бажаної жирності.

Ось чим можна замінити молоко - фото 330407

Молоко з насіння

Варіанти: кунжут, мак, льон, соняшникове насіння, гарбузове насіння тощо.

Як приготувати:

Насіння замочити на пару годин (2-4 години). Промити, а потім збити в блендері з питною водою. Відфільтрувати за допомогою мішечка. Той м'якуш, який залишився, можна також використовувати для приготування смачних страв. Наприклад, виходить дуже смачний кунжутний сир.

Пропорції:

1/2 або 2/3 склянки насіння на 2 склянки води.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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