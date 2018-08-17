Оригінальна пропозиція вийти заміж, написана на кукурудзяному полі

Хлопець три місяці шукав ферму, яка б підійшла найкраще.

28-річний житель Лондона Варун Банот (Varun Bhanot) запропонував своїй подрузі Аніші Сет (Anisha Seth) вийти за нього заміж під час вертолітної прогулянки.

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Дівчина, яка захоплюється фантастикою і космосом, була впевнена, що її чекає проста прогулянка над сільською місцевістю в Чеширі біля обсерваторії Джодрелл-Бенк. Однак коли вертоліт пролітав над одним з кукурудзяних полів по шляху, вона побачила зроблений прямо на полі напис з пропозицією руки і серця.

Пропозиція руки і серця на кукурудзяному полі

Пропозиція руки і серця на кукурудзяному полі

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