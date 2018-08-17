Як заарештована американка стала макіяж-зіркою

Американка Маршала Перкінс виклала в мережу фото з поліцейської дільниці з яскравим макіяжем і стала інтернет-зіркою.

Фотографія дівчини з ділянки, опублікована в Twitter, несподівано для всіх зібрала 280 тисяч лайків і викликала бурхливу реакцію аудиторії. Публіка зробила компліменти мейкапу Маршали і попросила її записати відеоурок з інструкціями, як його повторити. Дівчині навіть запропонували запустити власну б'юті-лінію – такого повороту вона взагалі не очікувала.

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We need a tutorial! Free her! https://t.co/RWbrKMPUUj — aries (@proletariatitty) July 27, 2018

Виявилося, що Перкінс хоче стати візажистом і ввечері напередодні арешту якраз займалася тим, що фарбувалася і показувала процес в прямому ефірі у Facebook. Маршала збиралася на вечірку з друзями, тому макіяж вибрала помітний – з явним кольоровим акцентом на повіках. Його ж і оцінили користувачі Twitter. Тепер дівчина навіть рада, що потрапила за ґрати, хай і всього на кілька годин: "Я прийняла це і тепер спостерігаю, куди вся ця історія мене приведе", – говорить вона.

Відомо, що Маршалу Перкінс заарештували за зберігання марихуани.

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