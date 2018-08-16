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Їжа або смерть: в мережі набирає популярність новий флешмоб серед підлітків

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Новий флешмоб серед підлітків - фото 1
Новий флешмоб серед підлітків / youtube

За кілька секунд учасники гри повинні знайти якусь їжу.

Серед підлітків стає популярним новий флешмоб під назвою "Їжа або смерть". Так, на своїй сторінці в Instagram користувач Victor Chymchynsky з Чернівецької області опублікував ролик незвичайної забави.

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"Просто подуріти", – підписав автор відео.

Двоє молодих підлітків заради забави і хайпу в соцмережах грають в "їжа або смерть". За кілька секунд учасники гри повинні знайти якусь їжу – вкрасти, відібрати у перехожих або навіть дістати з смітника.

У соцмережах, де користувачі поділилися цим відео, одні користувачі хвалять постановку, а інші критикують такі дії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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