Їжа або смерть: в мережі набирає популярність новий флешмоб серед підлітків

За кілька секунд учасники гри повинні знайти якусь їжу.

Серед підлітків стає популярним новий флешмоб під назвою "Їжа або смерть". Так, на своїй сторінці в Instagram користувач Victor Chymchynsky з Чернівецької області опублікував ролик незвичайної забави.

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"Просто подуріти", – підписав автор відео.

A post shared by Victor Chymchynsky (@victorbad7) on Aug 11, 2018 at 9:08am PDT

Двоє молодих підлітків заради забави і хайпу в соцмережах грають в "їжа або смерть". За кілька секунд учасники гри повинні знайти якусь їжу – вкрасти, відібрати у перехожих або навіть дістати з смітника.

У соцмережах, де користувачі поділилися цим відео, одні користувачі хвалять постановку, а інші критикують такі дії.

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