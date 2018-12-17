Органічні продукти шкодять довкіллю, – вчені

"Правильні" овочі, молоко та м'ясо прискорюють глобальне потепління в середньому вдвічі швидше, ніж аналогічні продукти, вирощені із застосуванням хімії.

Міжнародна команда вчених прийшла до висновку, що так зване органічне землеробство (вирощування продуктів без синтетичних добрив і пестицидів) сильніше, ніж традиційне, сприяє глобальному потеплінню.

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Оцінюючи вплив на клімат, автори вперше враховували кількість вуглецю, яку могли б утримати ліси на тій площі землі, яку довелося відвести під поля. Відмова від добрив призводить до зниження врожайності, відповідно, доводиться використовувати велику площу землі.

Вирощування органічних овочів і фруктів впливає на глобальне потепління

"Наше дослідження показує, що органічний горох, що вирощується у Швеції, впливає на клімат приблизно на 50% більше, ніж горох, вирощений у традиційних господарствах. Для деяких продуктів різниця ще відчутніша – наприклад, у випадку з органічною озимою пшеницею вона досягає 70%", – говорить Стефан Вірсеніус з Технологічного університету Чалмерса.

Навіть органічні м'ясні та молочні продукти, з точки зору впливу на клімат, значно гірші, ніж звичайні, оскільки для їх виробництва використовується органічний корм – а для його вирощування, у свою чергу, знову ж потрібно більше землі.

"Це дуже серйозно, тому що зараз у Швеції є політики, мета яких – збільшити виробництво органічних продуктів харчування. Якщо ця мета буде виконана, внесок Швеції у зміну клімату, ймовірно, тільки зросте", – говорять учені.

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