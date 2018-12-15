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Науковці потішили прихильників страв з білого рису

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Не панікуйте, якщо ви любите білий рис - фото 1
Не панікуйте, якщо ви любите білий рис

Уживання білого рису довго пов'язувалося з підвищеним ризиком розвитку діабету другого типу, але дослідження співробітників Національного університету Сінгапуру показало, що рис до діабету все-таки не доводить.

При цьому сінгапурські вчені стверджують, що навіть інтенсивне споживання білого рису не матиме негативних наслідків.

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Відомо, що білий рис містить багато крохмалю і має високий глікемічний індекс. До цього неодноразово стверджувалося, що його вживання призводить до високого рівня цукру в крові – саме з цією обставиною і пов'язували вірогідність діабету. Але вчені з Сінгапуру отримали дані, що спростовують зв'язок між любов'ю до страв з білого рису і підвищеним ризиком розвитку діабету другого типу.

Білий рис не такий уже й шкідливий - фото 295209
Білий рис не такий уже й шкідливий

Дослідниками була проаналізована статистика випадків діабету в азіатських країнах, де білий рис становить основу раціону харчування людей. Паралельно автори проекту вели спостереження за особливостями харчування етнічного китайського населення Сінгапуру. В результаті ними було зроблено відповідний висновок.

"Отримані результати однозначно показали, що рис не призводить до більш високого ризику діабету другого типу. Імовірність виникнення хвороб в більшості випадків залежить від супутньої їжі", – констатували дослідники.

Супутньої їжею, на їхню думку, є локшина, червоне м'ясо і курка. Їх щоденне споживання дійсно доводять до розвитку діабету, відзначили експерти.

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Джерело: Medikforum
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