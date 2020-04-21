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Опубліковані рідкісні кінокадри дитячих років Єлизавети II

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Єлизавети II з сестрою - фото 1
Єлизавети II з сестрою / twitter

Правління королеви Великої Британії триває вже 68 років, що в історії Великої Британії рекорд серед монархів. А сьогодні вона святкує свій день народження!

Королівська сім'я Великої Британії опублікувала кадри з дитинства королеви Єлизавети II з нагоди святкування її 94-го дня народження.

І ще: Єлизавета II попросила скасувати салют в її день народження

Відео з'явилося на сторінці The Royal Family в Twitter. "На цій приватній відеозйомці ми бачимо королеву, тоді ще принцесу Єлизавету ІІ з її сім'єю, включаючи молодшу сестру принцесу Маргарет", – повідомляється в підписі до відео. Сьогодні, 21 квітня, Єлизаветі II виповнилося 94 роки. Її правління триває вже 68 років.

З нагоди дня народження Королеви ми підготували для вас 5 хороших фільмів, які розповідають історію життя королеви Великобританії. Гарного перегляду!

Читайте також: Єлизавета II роздала британцям традиційну милостиню поштою: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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