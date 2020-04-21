Опубліковані рідкісні кінокадри дитячих років Єлизавети II

Правління королеви Великої Британії триває вже 68 років, що в історії Великої Британії рекорд серед монархів. А сьогодні вона святкує свій день народження!

Королівська сім'я Великої Британії опублікувала кадри з дитинства королеви Єлизавети II з нагоди святкування її 94-го дня народження.

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Відео з'явилося на сторінці The Royal Family в Twitter. "На цій приватній відеозйомці ми бачимо королеву, тоді ще принцесу Єлизавету ІІ з її сім'єю, включаючи молодшу сестру принцесу Маргарет", – повідомляється в підписі до відео. Сьогодні, 21 квітня, Єлизаветі II виповнилося 94 роки. Її правління триває вже 68 років.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday.



In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020

З нагоди дня народження Королеви ми підготували для вас 5 хороших фільмів, які розповідають історію життя королеви Великобританії. Гарного перегляду!

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