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Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
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21 квітня королева Єлизавета ІІ відзначає день народження. З цієї нагоди підготували для вас 5 гарних фільмів, які розповідають історію життя королеви Великобританії. Гарного перегляду!
Коронація королеви
- Оригінальна назва: A Queen Is Crowned
- Жанр: документальний фільм
- Рік: 1953
- Країна: Великобританія
- Тривалість: 79 хв
Сюжет. Це документальний фільм Британського Техніколору, написаний Крістофером Фрі. Фільм документує коронацію королеви Єлизавети II 1953 року з розповіддю про події Лоренса Олів'є. Він був номінований на премію Академії за найкращий документальний фільм.
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Королева
- Оригінальна назва: The Queen
- Жанр: драма, біографія
- Рік: 2006
- Країна: Великобританія, Італія
- Тривалість: 94 хв
- Режисер: Стівен Фрірз
- Актори: Гелен Міррен, Майкл Шин, Джеймс Кромвелл, Гелен МакКрорі, Алекс Дженнінґс
Сюжет. Історія розгортається після смерті принцеси Діани. Це дуже приватна і пов'язана з королевою Єлизаветою II та її родиною історія. Вони залишаються стоїчними та ховаються за замковими стінами. Поки розбита громадськість розчаровується у відсутності королеви, все більш популярний новий прем'єр-міністр Тоні Блер намагається переконати монархів в тому, що прагнення до приватності може призвести до остаточного занепаду.
Лондонські канікули
- Оригінальна назва: A Royal Night Out
- Жанр: комедія, мелодрама
- Рік: 2015
- Країна: Великобританія
- Тривалість: 97 хв
- Режисер: Джуліан Джаррольд
- Актори: Джек Рейнор, Сара Гадон, Бел Паулі, Емілі Вотсон, Руперт Еверетт, Роджер Аллам, Рут Шин
Сюжет. Лондон, 8 травня 1945 р. Вся Європа святкує закінчення Другої світової війни. Вулиці британської столиці також сповнені людей. Молоді принцеси Елізабет та Маргарет бачать у цьому свій чудовий шанс вирватися з Букінгемського палацу на одну ніч. Провівши шість років у золотій клітці, вони хочуть відсвяткувати мир як "нормальні" громадяни. Пригоди розпочинаються...
Корона
- Оригінальна назва: The Crown
- Жанр: серіал, драма, біографічний
- Рік: 2016-...
- Країна: Великобританія, США
- Тривалість: 54-61 хв
- Актори: Клер Фой, Метт Сміт, Ванесса Кірбі, Айлін Еткінс, Джеремі Нортем, Вікторія Гамільтон, Алекс Дженнінґс, Лія Вільямс, Бен Майлз, Ґреґ Вайз, Джаред Гарріс, Стівен Діллейн, Джон Літґоу
Сюжет. У той час, коли Британія одужала від війни, а її імперія занепала, молода жінка зайняла трон. Це обов'язок, а не бажання. Підготуйтеся до світу, повного інтриг та розкриттів у Короні.
Королівський коргі
- Оригінальна назва: The Queen's Corgi
- Жанр: мультфільм
- Рік: 2019
- Країна: Бельгія
- Тривалість: 92 хв
- Режисер: Бен Стассен
Сюжет. Це пригода Рекса, найулюбленішої собаки британського монарха. Він втрачає слід від своєї господині та натрапляє на клан із собаками різного роду, що стикаються і воюють між собою. Під час своєї епічної подорожі та повернення до королеви Рекс закохується і відкриває своє справжнє "я".
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