Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву

21 квітня королева Єлизавета ІІ відзначає день народження. З цієї нагоди підготували для вас 5 гарних фільмів, які розповідають історію життя королеви Великобританії. Гарного перегляду!

Коронація королеви

Оригінальна назва: A Queen Is Crowned

Жанр: документальний фільм

Рік: 1953

Країна: Великобританія

Тривалість: 79 хв

Сюжет. Це документальний фільм Британського Техніколору, написаний Крістофером Фрі. Фільм документує коронацію королеви Єлизавети II 1953 року з розповіддю про події Лоренса Олів'є. Він був номінований на премію Академії за найкращий документальний фільм.

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Королева

Оригінальна назва: The Queen

Жанр: драма, біографія

Рік: 2006

Країна: Великобританія, Італія

Тривалість: 94 хв

Режисер: Стівен Фрірз

Актори: Гелен Міррен, Майкл Шин, Джеймс Кромвелл, Гелен МакКрорі, Алекс Дженнінґс

Сюжет. Історія розгортається після смерті принцеси Діани. Це дуже приватна і пов'язана з королевою Єлизаветою II та її родиною історія. Вони залишаються стоїчними та ховаються за замковими стінами. Поки розбита громадськість розчаровується у відсутності королеви, все більш популярний новий прем'єр-міністр Тоні Блер намагається переконати монархів в тому, що прагнення до приватності може призвести до остаточного занепаду.

Лондонські канікули

Оригінальна назва: A Royal Night Out

Жанр: комедія, мелодрама

Рік: 2015

Країна: Великобританія

Тривалість: 97 хв

Режисер: Джуліан Джаррольд

Актори: Джек Рейнор, Сара Гадон, Бел Паулі, Емілі Вотсон, Руперт Еверетт, Роджер Аллам, Рут Шин

Сюжет. Лондон, 8 травня 1945 р. Вся Європа святкує закінчення Другої світової війни. Вулиці британської столиці також сповнені людей. Молоді принцеси Елізабет та Маргарет бачать у цьому свій чудовий шанс вирватися з Букінгемського палацу на одну ніч. Провівши шість років у золотій клітці, вони хочуть відсвяткувати мир як "нормальні" громадяни. Пригоди розпочинаються...

Корона

Оригінальна назва: The Crown

Жанр: серіал, драма, біографічний

Рік: 2016-...

Країна: Великобританія, США

Тривалість: 54-61 хв

Актори: Клер Фой, Метт Сміт, Ванесса Кірбі, Айлін Еткінс, Джеремі Нортем, Вікторія Гамільтон, Алекс Дженнінґс, Лія Вільямс, Бен Майлз, Ґреґ Вайз, Джаред Гарріс, Стівен Діллейн, Джон Літґоу

Сюжет. У той час, коли Британія одужала від війни, а її імперія занепала, молода жінка зайняла трон. Це обов'язок, а не бажання. Підготуйтеся до світу, повного інтриг та розкриттів у Короні.

Королівський коргі

Оригінальна назва: The Queen's Corgi

Жанр: мультфільм

Рік: 2019

Країна: Бельгія

Тривалість: 92 хв

Режисер: Бен Стассен

Сюжет. Це пригода Рекса, найулюбленішої собаки британського монарха. Він втрачає слід від своєї господині та натрапляє на клан із собаками різного роду, що стикаються і воюють між собою. Під час своєї епічної подорожі та повернення до королеви Рекс закохується і відкриває своє справжнє "я".

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