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Карантин Коронавірус

Єлизавета II роздала британцям традиційну милостиню поштою: фото

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Єлизавета II - фото 1
Єлизавета II / mirror

Королева Великобританії Єлизавета II вперше порушила традицію, яка йде з XIII століття. Її Величність роздала милостиню не особисто, а прислала поштою через пандемію коронавірусу.

Щороку королева відвідує церковну службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку і вручає монети літнім громадянам, відібраним у знак визнання служби, яку вони надали церкві і їх околицям.

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Оскільки через карантин службу в цьому році скасували, королева вирішила все одно відправити британцям листа і викарбувану монету в подяку за їх роботу. Королівська милостиня була направлена ​​94 чоловікам і 94 жінкам. Така кількість пов'язана з тим, що монарху 21 квітня виповнюється 94 роки.

Єлизавета II роздала британцям традиційну милостиню поштою: фото - фото 397325

Зазвичай Єлизавета на урочистій церемонії вручає кожному запрошеному по два шкіряні гаманці: білий зі спеціально викарбуваними монетами, яких немає в обігу, і червоний зі звичайними монетами сумою в 5 фунтів стерлінгів.

Єлизавета II роздала британцям традиційну милостиню поштою: фото - фото 397321

Єлизавета II роздала британцям традиційну милостиню поштою: фото - фото 397322

Єлизавета II роздала британцям традиційну милостиню поштою: фото - фото 397323

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Джерело: mirror
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