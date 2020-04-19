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Коронавірус Великдень

Єлизавета II попросила скасувати салют в її день народження

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Єлизавета II - фото 1
Єлизавета II / lifestyle

Королева Великобританії Єлизавета II попросила скасувати артилерійський салют, який мав прогриміти в її 94-й день народження 21 квітня.

Про скасування салюту королева попросила вперше за весь свій 68-річний термін правління, зазначив Кріс Шип, який висвітлює події, пов'язані з королівською сім'єю. З посиланням на джерело в королівському палаці він пояснив, що Єлизавета II вважає салют "у світлі ситуації, що склалася" недоречним.

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Крім салюту, з нагоди дня народження королеви на будівлях органів влади по всій країні традиційно вивішують державні прапори. В цьому році, як пише Шип, уряд повідомив місцевій владі, що "при обставинах, що склалися, не очікує, що всі зможуть слідувати цій традиції".

Крім того, міністерство у справах цифровізації, культури, ЗМІ і спорту нагадує, що і в день народження королеви слід дотримуватися соціальної дистанції і інших заходів щодо запобігання поширення коронавірусу, вказує далі журналіст, пояснюючи, що ці та описані раніше рекомендації "відповідають побажанням" Єлизавети II.

Єлизавета II попросила скасувати салют в її день народження - фото 398959

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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