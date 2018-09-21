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Оприлюднено посмертний альбом співака Прінса

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Співак Прінс - фото 1
Співак Прінс / sputniknews

Альбом під назвою "Piano & A Microphone 1 983" містить дев'ять треків загальною довжиною в 35 хвилин.

Вийшов посмертний альбом американського співака Прінса з назвою "Piano & Microphone 1983". Про це в п'ятницю, 21 вересня, пише Billboard.

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Матеріалом для диска послужила касета, яку музикант записав в 1983 році в домашній студії. До добірки внесені одні з найкращих треків музиканта.

Альбом складається з дев'яти пісень, записаних в 1983 році. Туди увійшли як невидані композиції, так і кілька відомих, серед них, наприклад, "17 Days", "Strange Relationship", "Mary Do not You Weep" і "Purple Rain".

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Джерело: billboard
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