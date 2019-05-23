Lenovo Z6 Youth Edition: потужний смартфон за смішні гроші

Через місяць після анонсу флагманського Lenovo Z6 Pro у Китаї відбулася презентація його доступної версії – Lenovo Z6 Youth Edition. Смартфон отримав потрійну основну камеру з надширококутним об'єктивом, підтримку панорамного звуку Dolby й акумулятор на 4050 мАг.

Молодіжне видання Lenovo Z6 оснастили 6,3-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (2340х1080), співвідношенням сторін 19,5: 9 і підтримкою HDR10. За словами виробника, завдяки тонким рамкам і краплеподібному вирізу екран займає 93,07% площі передньої панелі.

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На відміну від старшої моделі з топовим процесором Snapdragon 855, новинка отримала простіший, але потужний чипсет Snapdragon 710. Обсяг оперативної пам'яті в максимальній версії становить 6 ГБ, а накопичувача – 128 ГБ. Вбудований акумулятор на 4050 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 15 Вт через симетричний роз'єм USB Type-C.

Камера в смартфоні потрійна з основним 16-мегапіксельним модулем з об'єктивом f / 1.8, другим модулем на 8 Мп з ультрашироким кутом огляду і додатковим датчиком глибини на 5 Мп. Серед заявлених функцій є нічний режим зйомки, шумозаглушення шляхом об'єднання кількох знімків і поліпшення фотографій за допомогою штучного інтелекту. Фронтальна камера на 16 Мп з діафрагмою f / 2.0.

Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 9 Pie з фірмовою оболонкою ZUI 11. Заявлено наявність підтримки об'ємного звучання Dolby, двочастотного GPS точнішого визначення місця розташування, розблокування за допомогою розпізнавання облич, Bluetooth 5.0 і 3,5-мм аудіороз'єми.

Lenovo Z6 Youth Edition надійде у продаж 28 травня і вийде в трьох версіях:

4 + 64 ГБ – $ 159

6 + 64 ГБ – $ 203

6 + 128 ГБ – $ 246

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