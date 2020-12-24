Дивіться, як Volkswagen Tiguan проходить "лосиний" тест: відео

Журналісти іспанського видання km77 провели випробування маневреності позашляховика Volkswagen Tiguan. Під час "лосиного" тесту автомобіль продемонстрував успішну керованість на швидкості 77 кілометрів на годину.

"Лосиний" тест дозволяє випробувати маневреність автомобіля під час виконання різких перебудовувань між рядами. Випробовувана модель повинна проїхати заданою траєкторією, зробити різкі маневри, не збивши конуси. Цей тест призначений для демонстрації поведінки автомобіля при несподіваній перешкоді, що виникла на дорозі.

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Уже у першій спробі Volkswagen Tiguan впорався переналаштовуванням практично ідеально. На швидкості 75 кілометрів на годину позашляховик успішно здійснив різкі маневри, збивши лише на самому початку траси конус, який не впливав на виконання вправи.

Наступний заїзд пройшов на швидкості 77 кілометрів на годину. Водій Tiguan успішно увійшов в усі повороти, не знизивши при цьому жодного конуса. Фахівці відзначили ідеальну роботу системи курсової стійкості позашляховика.

Журналісти вирішили ускладнити завдання "Тігуаном" і в третій спробі відправили позашляховик виконати тест на швидкості 78 кілометрів на годину. Тут в автомобіля виникли проблеми. При різких перебудовуваннях Volkswagen Tiguan почав буквально "стрибати" трасою, у зв'язку з чим, фахівці зробили висновок, що подібна поведінка підвіски може бути потенційно небезпечною для управління автомобілем в екстрених ситуаціях.

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